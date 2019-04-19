Синоптики рассказали, какая погода ждёт москвичей в пасхальные выходные

Метеоролог Татьяна Позднякова подчеркнула, что неделя перед праздниками пройдёт без осадков.

В Москве и Московской области в пасхальные выходные будет тепло, но могут пройти кратковременные дожди. Об этом сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА "Новости".

— Кратковременные дожди не исключены на фоне тёплой погоды в праздничные выходные 27 и 28 апреля, — рассказала Позднякова.

По её словам, следующая неделя начнётся в городе без осадков. Синоптик также отметила, что дожди необходимы, так как земля в столице на данный момент очень сухая.

Как ранее писал Лайф, на следующей неделе в Москву придёт потепление до +19 градусов.