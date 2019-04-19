Анестезиолога осудили за смерть пациентки в Волгоградской области

Необходимый препарат врач ввёл в обычных условиях, хотя знал, что делать это необходимо в специальных помещениях.

В Волгоградской области суд признал виновным врача-анестезиолога, который ввёл пациентке лекарство, после которого она умерла. Об этом сообщает сайт регионального СУ СКР.

По информации следствия, в ноябре 2017 года в Городищенской районной больнице Волгоградской области пациентку после проведённой операции перевели в общую палату. Однако вскоре ей поставили диагноз, который требовал введения лидокаина.

Лекарство он ввёл в обычной палате, хотя знал, что для этого необходимо реанимационное отделение. В итоге у пациентки отмечались сердечная недостаточность и остановки дыхания, а спустя несколько дней она умерла от анафилактического шока.

Суд назначил врачу два года ограничения свободы с запретом врачебной деятельности на этот срок.