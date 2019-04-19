Патрушев рассказал о попытках переброски в Россию боевиков из Сирии

Международные террористы ищут новые каналы переброски в РФ своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. Об этом на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По словам Патрушева, представители международных террористических группировок пытаются вербовать население, в том числе молодёжь. Параллельно боевики ищут новые каналы переброски на территорию РФ своих сторонников, которые воевали в Сирии и Ираке.

Ранее Лайф сообщал, что в 2018 году спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвратить 20 террористических актов на территории России.