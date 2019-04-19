Курс евро на выходные снизился до 71,92 рубля

Стоимость бивалютной корзины, которую рассчитали на ближайшие три дня, уменьшилась на 20,4 копейки.

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 32,08 копейки и составил 71,92 рубля. Курс доллара снизился на 10,86 копейки — до 63,96 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины в 0,55 доллара и 0,45 евро, рассчитанная по курсам на выходные и понедельник, снизилась на 20,4 копейки по сравнению с показателем на пятницу и составила 67,5436 рубля.

Напомним, 18 апреля курс евро упал ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года.