СМИ опубликовали полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева

На кадрах видно, как футболисты и их спутники сначала нанесли удар стулом по голове гостю кафе, а затем попытались избить ещё одного.

Полное видео драки в московской "Кофемании" с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которое было записано на камеры наблюдения, опубликовал Пятый канал.

На кадрах видно, как Кокорин сразу же наносит удар стулом по голове чиновнику Минпромторга Денису Паку, а после к драке подключается его брат Кирилл. Затем участники конфликта разошлись по разным сторонам.

Однако на этом драка не закончилась, вскоре от Павла Мамаева досталось гендиректору НАМИ Сергею Гайсину, который пытался успокоить конфликтующих. После этого сотрудники кафе вывели Кокорина и Мамаева из заведения.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они долгое время находились под арестом, сейчас идёт суд.