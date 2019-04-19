Более 70 детей отравились в Дагестане, самому старшему шесть лет

Большинству дошкольников госпитализация не потребовалась — их отправили на амбулаторное лечение.

В Дагестане в Каякентской центральной районной больнице с признаками острой кишечной инфекции находится 15 детей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Всего же с 10 по 19 апреля было госпитализировано 22 ребёнка, ещё пятидесяти обратившимся госпитализация не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение.

— Все заболевшие — это дети в возрасте от 1 года до 6 лет, — сказано в сообщении пресс-службы.

Причины массового отравления детей будут выяснять специалисты республиканского Роспотребнадзора.

Как ранее писал Лайф, в марте в Дагестане более 100 человек были госпитализированы после отравления водой. По факту массового отравления МВД возбудило уголовное дело.