Эксперт объяснил Лайфу, почему идея разделения водителей хорошая, но сырая

По его мнению, в своё время при принятии законов произошла ошибка и автомобильное образование отсутствовало как класс.

Идея Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов является правильной и хорошей, однако достаточно сырой и требует доработок. Об этом Лайфу рассказал партнёр аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто.

— У нас в своё время произошла роковая ошибка — когда принимали депутаты закон об образовании, потому что все забыли, что есть это автомобильное образование, которое куда-то надо отнести, его просто потеряли. И в законе об образовании автомобильного образования вообще нет как класса. Там есть начальное, среднее, высшее, профессиональное — какое угодно, кроме автомобильного, — отметил Моржаретто.

По его мнению, автомобильное образование ежегодно получало большое количество людей, однако в какой-то момент выяснилось, что оно приписано к профессиональному. Вышло, что абсолютно все — независимо от целей — получают в автошколах одно и тоже образование, которое можно назвать "перелюбительским" или "недопрофессиональным".

— Сейчас во всём мире идёт речь о том, что надо разделить на любителей и профессионалов. Это второй уже проект, который предлагает Минтранс, мне этот проект показался сильно сырым. Они хотят в этом проекте вывести из системы образования автомобильное образование вообще, считать, что это не образование. Хотя, с моей точки зрения, это, конечно, образование, просто отдельный специфический вид. Хотят сделать упрощенный вариант автошкол любительского образования. Но к этому любительскому недообразованию, например, относятся все виды обучения на любых видах транспорта. Идея классная, ею нужно заниматься, проект надо очень дорабатывать, — подытожил Моржаретто.

Ранее Лайф рассказывал об инициативе Минтранса РФ, который предлагает ввести в стране разделение водителей на любителей и профессионалов, что избавит первых от получения ряда ненужных им дисциплин при обучении в автошколах.