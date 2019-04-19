Лукашенко призвал чиновников заводить больше детей. Министрам — не меньше трёх

Белорусский лидер отметил, что в этом вопросе должна работать та же логика, что и с госслужбой, когда чин могут получить только те, кто прошёл армию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников заводить не менее трёх детей. Об этом он заявил во время традиционного ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.

— Мы думаем: не служил в армии — не пускаем на госслужбу. Нет троих, как у Румаса (премьер-министр страны Сергей Румас — Прим. ред.), — не может быть министром или ещё там кем-то, — сказал Лукашенко.

От также отметил, что льготное жильё в первую очередь должно выделяться многодетным семьям. Белорусский лидер подчеркнул, что для белорусского народа заводить много детей сейчас очень важно.

Ранее Александр Лукашенко назвал отказ от русского языка потерей разума.