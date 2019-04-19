Лукашенко призвал чиновников заводить больше детей. Министрам — не меньше трёх

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников заводить не менее трёх детей. Об этом он заявил во время традиционного ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.
— Мы думаем: не служил в армии — не пускаем на госслужбу. Нет троих, как у Румаса (премьер-министр страны Сергей Румас — Прим. ред.), — не может быть министром или ещё там кем-то, — сказал Лукашенко.
От также отметил, что льготное жильё в первую очередь должно выделяться многодетным семьям. Белорусский лидер подчеркнул, что для белорусского народа заводить много детей сейчас очень важно.
Ранее Александр Лукашенко назвал отказ от русского языка потерей разума.
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