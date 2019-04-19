Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Туристы смогут подавать заявления на их получение за шесть месяцев до предполагаемой поездки.

Депутаты Европарламента утвердили новый свод визовых правил Европейского союза, теперь его должен согласовать Совет ЕС.

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.

Предполагается, что туристы смогут подавать заявления на визу за полгода до предполагаемой поездки, а моряки — за девять месяцев. Сейчас туристы могут подавать документы не ранее чем за три месяца до поездки. Путешественников в возрасте до 18 лет хотят освободить от уплаты визового сбора.

Часто путешествующие иностранцы с положительной визовой историей смогут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания — от одного года до пяти лет, что позволит сэкономить на визовом сборе, стоимость которого возрастёт до 80 евро (это изменение не коснётся граждан России).

После того как новые правила утвердит Совет ЕС, они должны быть опубликованы в официальном журнале Европейского союза и вступят в силу спустя шесть месяцев после публикации.

Ранее Лайф писал о самых "добрых" консульствах стран Шенгенского соглашения, которые выдают визы на более длительный срок.