Лукашенко заявил, что изменит конституцию для своего преемника

Он также отметил, что после своего ухода с поста не будет предпринимать попытки по сохранению власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления с посланием к народу страны заявил, что будет менять конституцию для своего будущего преемника.

— Мне задают часто вопрос: хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я чётко и прямо говорю: нет. Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть, — заявил Лукашенко.

По его мнению, необходимо передавать властные полномочия различным профильным ведомствам, а "будущий глава государства должен быть главой государства".

Он также отметил, что после своего ухода с должности не будет предпринимать попытки по сохранению власти.

Ранее лидер Союзного государства назвал "потерей разума" попытки отказаться от использования русского языка.