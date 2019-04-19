Лукашенко заявил, что изменит конституцию для своего преемника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления с посланием к народу страны заявил, что будет менять конституцию для своего будущего преемника.
— Мне задают часто вопрос: хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я чётко и прямо говорю: нет. Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть, — заявил Лукашенко.
По его мнению, необходимо передавать властные полномочия различным профильным ведомствам, а "будущий глава государства должен быть главой государства".
Он также отметил, что после своего ухода с должности не будет предпринимать попытки по сохранению власти.
Ранее лидер Союзного государства назвал "потерей разума" попытки отказаться от использования русского языка.
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