Пермяк отказывается от дочери после того, как она пыталась сжечь всю семью

Людям удалось чудом выбраться из горящего дома, однако всё имущество сгорело. Отец виновницы пожара винит во всём возлюбленного дочери.

В Пермском крае идёт расследование обстоятельств поджога одного из домов с запертыми внутри людьми. Обвиняемая — 17-летняя дочь хозяина жилья. Как рассказал Лайфу отец семейства, собственный ребёнок пытался их всех убить, потому что родители были против её отношений с молодым человеком. Хотя сам отец девочки во время пожара кинулся спасать именно её.

— Я проснулся от дикой гари, увидел — всё в огне. Первым делом подумал о дочке, побежал её искать, но не нашёл. Всё было в огне, мне пришлось в окно прыгать. Дом сгорел полностью. Сотрудники полиции задержали Вику и привели её к дому. Она подожгла нас ночью, пока мы спали. Подожгла и закрыла двери на замок! Я вообще не ожидал от неё такого! Даже в голове не укладывается, она у нас единственная дочка! Это всё началось, когда в её жизни появился её парень! Я уверен, что это он её науськивал! — рассказал Михаил Х.

Мужчина отмечает, что до появления молодого человека отношения с дочерью были идеальными. Но потом девушка стала ругаться с родителям, не ночевать дома.

— В тот же день её задержали, она просто смотрела на меня и улыбалась. Ни одного слова не сказала. Я её видеть не хочу после того, что она сделала! Ей светит 10 лет тюрьмы. У неё три статьи: поджог, покушение на убийство и ещё что-то. Мы сейчас живём временно у друзей до весны. Потом не знаю, что нам делать. Мы пенсионеры, нам по 60 лет, — подытожил Михаил.

Что на самом деле стало причиной, побудившей Вику запереть собственных родителей и поджечь дом, сейчас выясняют следователи. Уже подсчитано, что ущерб от пожара составил почти миллион рублей.

— В настоящее время следователем собраны достаточные доказательства и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.