Росстат выяснил, как школьники проводят свободное время

Меньше всего учащиеся школ любят ходить в библиотеку, на дискотеку и заниматься подработкой.

Больше всего в свободное время российские школьники любят гулять с друзьями и проводить время в своих гаджетах. С соответствующим исследованием Росстата ознакомился портал News.ru.

За общение с друзьями высказалось 89,2% опрошенных школьников, немногим меньше — 76,8% — рассказали, что пользуются в свободное время своими гаджетами. На третьем месте по популярности идут занятия спортом — 32,6%.

Также в список попали просмотр телепередач, занятие домашними делами, чтение книг и хобби.

В конце списка оказались походы в библиотеку и на дискотеку, а также подработка. При этом эксперты, опрошенные порталом, отмечают негативные составляющие данного исследования, например: малое количество школьников, занимающихся спортом.

Кроме того, детские психологи отмечают большой процент любителей просмотра телевизионных передач, которые неприемлемы для школьников даже при хорошем содержании.