Лазарев передумал брать сына на Евровидение

Исполнитель считает, что выступление на сцене — это работа, а не развлекаловка, поэтому не берёт в Израиль никого из родственников.

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении-2019 в Тель-Авиве, передумал брать с собой на конкурс сына Никиту. Об этом исполнитель рассказал в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".

— Я думал о том, чтобы взять с собой Никитку, и даже забронировал для него билеты, но сейчас думаю, что, наверное, будет безопаснее ему оставаться здесь, — рассказал певец.

Лазарев объяснил, что ему будет спокойнее, если сын останется в Москве и будет следить за отцом по телевизору.

Исполнитель отметил, что выступление — это работа, а не развлекаловка, потому в Израиль он не берёт никого из родственников.

Лазарев уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году и по своему опыту планирует выключить телефоны и фокусироваться исключительно на выступлении.

Напомним, ранее Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении.

Песенный конкурс пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев выступит под номером 13 во втором полуфинале Евровидения.