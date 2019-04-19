В мордовском селе пожар уничтожил 12 домов

По предварительной информации, возгорание произошло из-за пала сухой травы, пострадавших нет.

В селе Промзино в Мордовии сгорели 11 нежилых домов, одно жилое здание и 40 гектаров травы. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает агентство "Интерфакс".

По данным ведомства, горение сухой травы происходило на площади 6 тысяч квадратных метров.

Всего в населённом пункте числились 47 домов, из них жилыми были семь зданий. В 19-м веке в Промзино проживали порядка тысячи человек, а сейчас, по данным МЧС, в селе осталось всего девять жителей. В результате пожара пострадавших нет.

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