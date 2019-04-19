Покупательница ограбила столичную "Пятёрочку", загипнотизировав кассира — видео

Всего в тот момент в кассе находилось 15-17 тысяч рублей, а работнику супермаркета пришлось отдавать деньги из своей зарплаты.

В магазине "Пятёрочка" в московском районе Крылатское покупательница загипнотизировала продавца и похитила из супермаркета деньги. Об этом сообщает телеканал "360".

На кадрах видно, как женщина сначала лихорадочно пересчитывала мелочь, то доставая из кошелька деньги, то убирая их обратно. В какой-то момент ситуация развернулась в обратную сторону — кассир достал пачку денег из кассы и передал их женщине. При этом сам он не помнит этот момент.

Тогда в кассе находилось 15-17 тысяч рублей, а кассир был вынужден возместить всю пропавшую сумму из своей зарплаты. Он уже написал заявление в полицию.