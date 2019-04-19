В Донецкой области 16 детей пострадали из-за распыления газа в школе

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В Донецкой области 16 детей пострадали из-за распыления газа в школе

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Фото: © Национальная полиция Украины

Неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом в одной из школ города Авдеевки, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Из-за произошедшего из здания школы были эвакуированы все учащиеся и педагоги. Медицинская помощь понадобилась 16 школьникам — их доставили в больницу.

Руководство учебного заведения приняло решение прекратить учебный процесс, — уточняется в сообщении ведомства.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к распылению слезоточивого газа.

Ранее Лайф сообщал, что в Казахстане более 40 человек отравились газом в школе.

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