Жительница Казани заявила, что из-за маленького роста у неё забирают детей

Сама женщина говорит, что чувствует себя бодрой, хочет работать и жить нормальной жизнью.

Жительница Казани Руфина Зиннатова заявила, что её могут лишить родительских прав и забрать двоих детей из-за её маленького роста — 140 см. Сама она пытается всячески это решение оспорить, о чём и рассказала Лайфу.

Недееспособность на женщину много лет назад оформила её мать, которая посчитала, что из-за роста она не сможет найти себе работу и останется без средств к существованию.

— Сейчас дети с моей мамой. Меня с руками и ногами берут на официальную работу. Но я не могу пройти медкомиссию и психиатра, они меня кладут в психушку. Я в психушку не буду ложиться. Мама оформила недееспособность в 2007 году, у меня была очень страшная эпилепсия, сейчас это прошло. Была медкомиссия и суд. Врачи и судмедэкспертиза дали справку, где написано, что у меня шизофрения. У меня этой шизофрении вообще не было в жизни, — рассказала Зиннатова.

По её словам, в органах опеки пригрозили, что заберут её детей — у Зиннатовой двое малышей.

Сама женщина проживала в трёхкомнатной квартире до того момента, пока сестра её матери не поставила её на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. В этот время Руфина была беременна. Спустя месяц ей удалось сняться с учёта.

Сейчас она намерена вернуться на работу в одно из городских кафе. Женщина заявляет, что у неё есть силы работать и жить нормальной жизнью.

При этом в органах опеки заявили Лайфу, что не понимают ажиотажа вокруг Зиннатовой и её истории, и ещё раз просят обратить внимание на то, что она является недееспособной, а значит, не отдаёт отчёт своим словам.

— Я вообще не понимаю ажиотажа вокруг Руфины Зиннатовой. По поводу маленького роста — полная чушь. Ну не зря же она не знает таблицу умножения, человеку 40 лет. Вы считаете это нормальным? — заявила начальник отдела органов опеки Ирина Смирнова.