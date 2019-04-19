Шесть человек погибли в ДТП, когда ехали на похороны экс-президента Перу

Автобус с членами партии скончавшегося экс-президента Перу Алана Гарсии, которые ехали на его похороны, попал в ДТП в районе Лимы. Как сообщает портал El Comercio, жертвами аварии стали шесть человек.
Suben a 7 las víctimas de accidente de tránsito. En el bus viajaba una delegación de militantes apristas procedentes de Piura para el sepelio de Alan García https://t.co/ZBPsCzMF4O— Agencia Andina (@Agencia_Andina) 19 апреля 2019 г.
Foto: J M Noticias / Alexander Palacios pic.twitter.com/eWOnbBftkx
Ещё 20 человек получили различные травмы.
СМИ уточняет, что водитель транспорта столкнулся с ограждением, отчего несколько человек вылетели из салона и упали с моста.
Всего автобус перевозил 54 пассажира.
Как уже сообщал Лайф, бывший президент Перу Алан Гарсия, который пытался покончить с собой при задержании, умер в больнице.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени