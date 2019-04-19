Шесть человек погибли в ДТП, когда ехали на похороны экс-президента Перу

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Шесть человек погибли в ДТП, когда ехали на похороны экс-президента Перу

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Автобус с членами партии скончавшегося экс-президента Перу Алана Гарсии, которые ехали на его похороны, попал в ДТП в районе Лимы. Как сообщает портал El Comercio, жертвами аварии стали шесть человек.

Ещё 20 человек получили различные травмы.

СМИ уточняет, что водитель транспорта столкнулся с ограждением, отчего несколько человек вылетели из салона и упали с моста.

Всего автобус перевозил 54 пассажира.

Как уже сообщал Лайф, бывший президент Перу Алан Гарсия, который пытался покончить с собой при задержании, умер в больнице.

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