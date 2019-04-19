Опубликован топ-30 крупнейших рекламодателей России

Лидеры рейтинга 2017 года — PepsiCo и Reckitt Benckiser — по итогам прошлого года сохранили свои позиции.

В 2018 году участники рейтинга крупнейших рекламодателей Sostav потратили на продвижение в медиа 106 миллиардов рублей. На компании из топ-30 пришлось 22,6% национального рынка рекламы, объём которого, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, составил 468,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Sostav.ru.

По итогам 2018 года лидером рейтинга, как и годом ранее, стала корпорация PepsiCo. Её рекламный бюджет составил 6,1 миллиарда рублей. Второе место удержала компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Vanish, Finish, Durex и Air Wick. Её затраты на рекламу составили 5,4 миллиарда рублей.

Третье место заняла компания Nestle — за год швейцарская корпорация поднялась на две позиции, а её рекламный бюджет вырос с 5,1 миллиарда рублей до 5,3 миллиарда рублей.

Четвёртое и пятое место заняли МТС и "Мегафон". Новички рейтинга — Сбербанк, "Мираторг", "Яндекс" и "Альфа-банк" — потратили на рекламу в общей сложности более 10 миллиардов рублей.

Как отмечается, большая часть средств ушла на телерекламу — на неё компании из топ-30 выделили из своих бюджетов в общей сложности 86,3 миллиарда рублей. На интернет-рекламу было выделено 11,6 миллиарда рублей, на рекламу в прессе — 928,8 миллиона рублей.

Outdoor-бюджеты участников рейтинга оценили в 4,7 миллиарда рублей, расходы на рекламу на радио — в 2,5 миллиарда рублей.