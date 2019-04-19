Ким Чен Ын направил Путину телеграмму

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Ким Чен Ын направил Путину телеграмму

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Ким Чен Ын. Фото: ©AP/Kin Cheung

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину. Он заявил о готовности развивать отношения между Пхеньяном и Москвой.

Готов положительно и конструктивно развивать традиционные корейско-российские отношения дружбы в соответствии с требованиями новой эпохи и тесно сотрудничать с вами для защиты мира и безопасности Корейского полуострова и мира, — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как ранее сообщал Лайф, глава КНДР Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина в апреле. Встреча лидеров состоится во второй половине месяца. В Кремле уже озвучили темы предстоящих переговоров.

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