СМИ узнали, почему Елизавета II критикует Кейт Миддлтон чаще, чем Меган Маркл

Среди требований королевы — установленная длина юбки, которую может носить жена принца Уильяма.

Королева Великобритании Елизавета II предъявляет Кейт Миддлтон более строгие требования по поводу поведения и дресс-кода, нежели Меган Маркл. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

По словам английской журналистки Эшли Пирсон, если королеве не нравится, как супруга принца Уильяма выглядит на публике, то она посылает ей записки с замечаниями.

— Она установила ряд жёстких правил и ограничений. Монарх делает Кейт Миддлтон замечания, если ей не нравится её наряд. Королева постановила, чтобы герцогиня всегда носила юбки определённой длины, — отметила Пирсон.

Вместе с этим Елизавета II более сдержанно относится к нарядам Маркл. Дело в том, что жена принца Гарри играет менее важную роль в королевской семье, в то время как герцогиня Кембриджская потенциально сама может стать королевой.

Как ранее писал Лайф, СМИ узнали о скандальной ссоре Кейт Миддлтон с лучшей подругой.