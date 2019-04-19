Михаил Горбачёв проиграл выборы в парламент Индонезии, но не намерен сдаваться

Тёзка первого и последнего президента СССР баллотировался от индонезийской Партии солидарности.

Индонезийский эколог и политик Михаил Горбачёв Дом, участвовавший в качестве кандидата от Партии солидарности на выборах в парламент страны, проиграл и не был избран депутатом. Однако мужчина не отчаивается и намерен баллотироваться повторно через несколько лет, сообщил политик агентству РИА "Новости".

— Моя партия на выборах в национальный парламент, судя по неофициальным предварительным данным, не прошла четырёхпроцентный барьер, мы набрали только 2% голосов по стране. Но я не отчаиваюсь. Мне 32 года, я буду баллотироваться снова в 2024 году, — сказал Михаил Горбачёв.

Несмотря на то что стать членом парламента Горбачёву не удалось, он ещё на пять лет сохранил пост споуксмена своей партии по экологии и городскому развитию. Кроме того, он собирается дальше преподавать экологию в местном университете, продолжать исследования в сфере развития "умных городов" и выступать в качестве активиста-эколога в нескольких неправительственных организациях.

Отметим, Михаил Горбачёв Дом получил своё имя при рождении. Родители решили назвать его в честь президента СССР Михаила Горбачёва, поскольку в то время он являлся одной из влиятельнейших фигур в мировой политике. Его индонезийский тёзка говорит, что доволен своим именем, а после его прихода в политику оно добавило ему популярности среди избирателей.