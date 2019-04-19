Бортпроводники проучили пассажиров, занявшихся сексом в туалете самолёта

Бывшая бортпроводница рассказала, как выявить занимающуюся сексом на борту самолёта пару, и вспомнила о случае, когда её коллеги проучили уединившихся в туалете пассажиров.
По словам бывшей стюардессы, занимающихся сексом в уборной пассажиров выдаёт трясущаяся дверь.
Экс-бортпроводница рассказала, как однажды старший стюард вызвал коллег к туалету и предложил поздравить уединившихся в туалете путешественников. Бортпроводники выстроились в "почётный караул" и стали хлопать, когда пассажиры открыли дверь, чтобы покинуть уборную.
В конце тоннеля из бортпроводников стоял старший стюард с бутылкой шампанского, который поздравил путешественников с вступлением в mile high club — членами этого "клуба" называют людей, занимавшихся сексом в самолёте. После этого стюарды ещё раз похлопали и вернулись к выполнению своих прямых обязанностей.
Бывшая стюардесса рассказала, что пассажиры выглядели очень растерянно — мужчина словно думал, что у них будут проблемы.
Ранее Лайф писал об отношении туристов к сексу в аэропорту.
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