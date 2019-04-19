Белорусский депутат покорил Сеть восторженной реакцией на речь Лукашенко — видео

Сам парламентарий объяснил это тем, что является слишком эмоциональным человеком.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Марзалюк стал звездой Сети и покорил всех своей восторженной реакцией на послание президента страны Александра Лукашенко.

На кадрах видно, как Марзалюк внимательно слушает и внемлет каждому слову лидера страны. Кажется, что его от слов Лукашенко не может отвлечь ничего. После этого он начинает аплодировать, не жалея своих ладоней.

Пользователи Сети отмечают, что не ожидали такой реакции депутата на слова Лукашенко.

Просто найди того, на кого будешь смотреть также как смотрит Марзалюк на Лукашенко — Андрей (@JustFray) 19 апреля 2019 г.

Просто найди того, на кого будешь смотреть так же, как смотрит Марзалюк на Лукашенко @JustFray

Сам же парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил причины своей реакции слишком эмоциональным характером.

— У каждого свой темперамент, у каждого свои эмоции. Я эмоционально воспринял, да. Что сделать, экстраверт, никуда не денешься, какой есть. Каждый реагирует по-своему в силу своего темперамента и всего остального, — заявил Марзалюк.

Он также пояснил, что в этот момент Лукашенко говорил слова о территориальной целостности страны, что является важным для него, ведь он любит свою родину.

— Я горжусь тем, что президент очень чётко свою мысль объяснил всем. Что есть [Республика] Беларусь, есть наша нация, есть наш народ, мы никому не создаём проблем, но мы никому не позволим нас оскорблять, унижать и уж тем более посягать на нашу территориальную целостность, выстраданную кровью, — добавил Марзалюк.

Напомним, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к народу страны. В частности, он отметил, что отказ от русского языка сравним с "отказом от разума", и подчеркнул, что вопросы суверенитета страны не имеют компромиссов.