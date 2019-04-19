Зеленский против Порошенко. Дебаты. Следим и обсуждаем в прямом эфире

Зеленский против Порошенко. Дебаты. Следим и обсуждаем в прямом эфире

Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Стрингер

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Стадион "Олимпийский" в украинской столице вмещает 70 050 зрителей. Именно столько, а ещё  миллионы зрителей по всему миру в эти минуты следят за дебатами двух кандидатов в президенты Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Кто кого? Узнаете из прямой трансляции Лайфа .
Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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