Журналист Андрей Норкин рассказал о самочувствии после госпитализации

Как отметил телеведущий, на фоне нервного срыва и переутомления у него обострились хронические заболевания.

Медицинская помощь потребовалась журналисту Андрею Норкину в связи с эмоциональным срывом и переутомлением. Об этом телеведущий рассказал сам в интервью порталу KP.ru. Журналист уточнил, что он уже находится не в больнице, но из-за ухудшения здоровья обострились и его хронические болезни.

— Это, безусловно, был эмоциональный срыв, эмоциональная усталость. К сожалению, накладывается всё это вместе на мои болячки — диабет и гипертонию. В общем, стало мне действительно совсем нехорошо, — заявил телеведущий.

Как ранее писал Лайф, ведущий Андрей Норкин исчез из студии программы "Место встречи" на НТВ во время прямого эфира после дискуссии с журналистом Сергеем Лойко. Концертный директор Норкина Вячеслав Калашников сообщил, что журналист взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов.