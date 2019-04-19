В забайкальском селе сгорело более 30 домов, введён режим ЧС

В Забайкальском крае, в селе Усть-Ималка, из-за природного пожара сгорело более 30 жилых домов, сообщает краевое ГУ МЧС России.
В населённом пункте числилось 63 дома, из них 41 — брошенный. В домах проживали 53 человека. Все они были эвакуированы в село Красная Ималка и размещены в доме культуры.
По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате пожара нет. Тушение возгорания осложняется высокой температурой воздуха (+20 градусов) и порывистым ветром со стороны Монголии, где бушует песчаная буря.
Из-за пожаров на территории края вводится режим чрезвычайной ситуации, спасательные службы приведены в максимальную готовность.
— К вылету подготовлены два самолёта Бе-200 ЧС, два вертолёта с водосливными устройствами, также готовится к выдвижению пожарный поезд с водой, — уточнили в ГУ МЧС Забайкальского края.
Руководитель СУ СК РФ по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственных проверок после появления в СМИ информации об уничтожении жилых домов в результате пожаров.
Ранее Лайф писал, что в мордовском селе пожар уничтожил 12 домов.
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