США призвали все страны запретить пролёт российских самолётов в Венесуэлу

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в своём твиттере заявила, что Вашингтон призывает все страны поддержать решение Мальты и запретить использовать своё воздушное пространство для транзита российских самолётов, следующих в Венесуэлу.
We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 апреля 2019 г.
Она сообщила, что Вашингтон приветствовал данное решение Валлетты.
— Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы остановить поддержку Кремлём диктатора, — написала Ортагус.
Ранее Мальта отказалась пропускать через своё воздушное пространство два российских самолёта, летевших в сторону Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва учтёт это на будущее в вопросе двусторонних отношений.
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