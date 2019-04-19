США призвали все страны запретить пролёт российских самолётов в Венесуэлу

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США призвали все страны запретить пролёт российских самолётов в Венесуэлу

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Фото: © AP Photo/Natacha Pisarenko

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в своём твиттере заявила, что Вашингтон призывает все страны поддержать решение Мальты и запретить использовать своё воздушное пространство для транзита российских самолётов, следующих в Венесуэлу.

Она сообщила, что Вашингтон приветствовал данное решение Валлетты.

Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы остановить поддержку Кремлём диктатора, — написала Ортагус.

Ранее Мальта отказалась пропускать через своё воздушное пространство два российских самолёта, летевших в сторону Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва учтёт это на будущее в вопросе двусторонних отношений.

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