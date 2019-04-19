При пожаре в Нотр-Даме на крыше в ульях выжили тысячи пчёл

Пчеловод напомнил, что дым не убивает медоносных насекомых, однако действует на них усыпляюще.

На крыше собора Парижской Богоматери в ульях выжили тысячи пчёл при пожаре, сообщил пчеловод Николя Жеана в эфире канала LCI.

— Пчёлы живы. До сегодняшнего утра я не получал о них никаких новостей… На спутниковых снимках увидел, что они не сгорели, и представитель собора подтвердил мне, что они влетают и вылетают из улья, — сказал Жеан.

Отмечается, что ульи на крыше собора появились в 2013 году. С тех пор пчёлы ежегодно приносят в среднем около 25 килограммов мёда.

Как пояснил пчеловод, у пчёл нет лёгких, однако углекислый газ их усыпляет. Когда их окутывает дым, пчёлы начинают усиленно наедаться мёдом и спасать пчеломатку.

Напомним, вечером 15 апреля 2019 года легендарный собор охватил сильный пожар, в результате чего рухнули кровля и шпиль. Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.