На Урале мужчина с детьми разгромил вход в мэрию города — видео

Неизвестный разобрал металлическое ограждение канализационного люка и повредил им дверь.

В Озёрске Челябинской области мужчина, гулявший с детьми, разбил стеклянную дверь администрации ЗАТО. Неизвестного разыскивают правоохранители, сообщает "Ura.ru" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

На опубликованной в Сети записи видно, как неизвестный передал маленькой девочке коляску с другим ребёнком, после чего разобрал металлическое ограждение канализационного люка.

Одной из конструкций он подпёр дверь, чтобы заблокировать внутри здания охранника. Вторым ограждением мужчина повредил входную дверь, после чего вместе с детьми спешно скрылся с места происшествия.

Инцидент произошёл 30 марта, личность мужчины пока не установлена.

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