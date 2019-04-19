Жителям тюменской деревни пришлось на снегоходах везти в полицию тело умершего

Доставить тело попросил местный участковый. Он мотивировал это тем, что авиасообщение с населённым пунктом до середины мая невозможно.

Жителям деревни Иземеть в Тюменской области пришлось самостоятельно везти тело умершего родственника в полицию на снегоходах.

Как сообщает портал Znak.com со ссылкой на слова местных жителей, мужчина 1975 года рождения скончался внезапно прямо на глазах родни 17 апреля. В итоге близкие умершего обратились в полицию, на что участковый сказал: "Везите сами".

— Братья помогли, вчера на "Буранах" добирались до деревни Кузьмина. Там их встретил участковый. Пересекали речки Иземетьку и Носку, которые частично вскрылись. Но если по Иземетьке есть мост, то по Носке шли, рискуя провалиться, — рассказал порталу местный житель.

В деревне Кузьмина участковый встретил родственников умершего, забрал тело и направил на судмедэкспертизу. После проведения всех необходимых следственных мероприятий и медицинских процедур тело отдали родственникам для захоронения.

В пресс-службе регионального управления МВД факт смерти жителя деревни Иземеть подтвердили. Как уточнили в ведомстве, смерть не носила криминальный характер.

— Несмотря на это, принимались меры к выезду участкового. Но авиасообщение с этим населённым пунктом до середины мая невозможно, поэтому все попытки успехом не увенчались. Участковый находился на связи с родственниками и спросил, есть ли у них возможность доставить тело в Тобольск. Родственники пошли навстречу, сказали, что возможность есть. Участковый встретил их по дороге. Проведённая экспертиза подтвердила, что смерть не носит криминальный характер, все соответствующие документы родственники получили на руки, — сообщили в пресс-службе областного УМВД.