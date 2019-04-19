На Украине школьница отравилась алкоголем и кокаином на вечеринке

Правоохранителям удалось установить, что отдыхала она в тот вечер вместе со своими сверстниками.

В украинском городе Мукачево Закарпатской области 13-летняя школьница отравилась на вечеринке, где употребляла алкоголь и кокаин. Об этом сообщает портал "Мукачево.net".

Отмечается, что в этот вечер она отдыхала в компании своих сверстников. В результате происшествия она оказалась в больнице. Отмечается, что девушка из благополучной семьи и учится в одной из центральных школ города.

Правоохранители уже выясняют обстоятельства случившегося.