Синоптики посоветовали москвичам доставать летнюю одежду на следующей неделе

Специалисты также призвали горожан переобувать свои автомобили на летнюю резину.

Москвичей и жителей Восточно-Европейской равнины на следующей неделе ждёт настоящее лето, сообщает центр погоды "Фобос".

Скандинавский антициклон гарантирует жителям Москвы малооблачную, сухую и очень тёплую погоду. В городе установится температура, которая будет выше климатических норм на 7–9 градусов.

Как ожидается, к середине следующей недели воздух прогреется до 18–23 градусов, местами — до 25 градусов. Подобные показатели соответствуют температурам конца мая — начала июня.

— Поэтому точно готовьте смену своего гардероба и переобуйте свои автомобили на тёплый сезон! — сказано в сообщении.

Как отмечается, в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже +3…+8 градусов.

Ранее Лайф писал, какая погода ждёт москвичей в пасхальные выходные, и рассказывал о местах в Москве, где можно пожарить шашлыки.