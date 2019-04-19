В "Роснефти" назвали ложью публикации СМИ о помощи Венесуэле в обход санкций

В госкорпорации оценили статью Reuters как преднамеренную информационную диверсию.

"Роснефть" намерена обратиться за помощью в правоохранительные органы из-за публикации агентства Reuters, где рассказывается о якобы сотрудничестве компании с властями Венесуэлы в обход санкций США. Представители "Роснефти" категорически отрицают представленную в статье информацию, называя её ложью и провокацией.

— Публикация Reuters "Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию" является откровенной ложью, цель которой — провокация против "Роснефти", — говорится в заявлении компании.

Пресс-служба подчёркивает, что агентство преднамеренно распространило дезинформацию о "Роснефти" в интересах неких лиц и с целью ущерба российской экономике.

Отметим, ранее Reuters выпустило материал с пометкой "эксклюзив" о том, что российская корпорация "Роснефть" якобы нашла способ, как помочь Венесуэле, и обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию".