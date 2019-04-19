Аксёнов заявил, что большинство украинцев смирились с потерей Крыма

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Аксёнов заявил, что большинство украинцев смирились с потерей Крыма

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Глава региона отметил, что в странах, где не поддерживают выбор крымчан, к власти придут те, кто будет готов вести полноценный диалог.

Большинство жителей Украины понимают, что Крым стал частью России навсегда, заявил глава республики Сергей Аксёнов на полях Ялтинского международного экономического форума, пишет РИА "Новости".

Большинство граждан Украины уже понимают, что Крым навсегда российский, — сказал Аксёнов.

По его словам, в странах, которые сегодня не признают выбор крымчан, "возобладает здравый смысл" и к власти придут те, кто настроен на мирное урегулирование любых вопросов и переговорный процесс без применения силы.

Ранее Сергей Аксёнов назвал пустым сотрясанием воздуха планы Порошенко по "возвращению" Крыма.

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