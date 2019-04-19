Аксёнов заявил, что большинство украинцев смирились с потерей Крыма

Большинство жителей Украины понимают, что Крым стал частью России навсегда, заявил глава республики Сергей Аксёнов на полях Ялтинского международного экономического форума, пишет РИА "Новости".
— Большинство граждан Украины уже понимают, что Крым навсегда российский, — сказал Аксёнов.
По его словам, в странах, которые сегодня не признают выбор крымчан, "возобладает здравый смысл" и к власти придут те, кто настроен на мирное урегулирование любых вопросов и переговорный процесс без применения силы.
Ранее Сергей Аксёнов назвал пустым сотрясанием воздуха планы Порошенко по "возвращению" Крыма.
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