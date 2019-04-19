Помпео пообещал ответ США на "злонамеренную деятельность" России

Госсекретарь Соединённых Штатов упрекнул РФ во вмешательстве в политические ситуации в Венесуэле и Незалежной.

США намерены предпринимать жёсткие шаги в ответ на действия России, которые Вашингтон может воспринять как злонамеренные. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео, пишет ТАСС.

— Как вы видели по шагам нашей администрации, мы будем предпринимать жёсткие действия, которые усугубят расплату за злонамеренную деятельность России, — сказал Помпео.

Помпео обвинил Москву во вмешательстве в ситуации на Украине и в Венесуэле, в выборы в США 2016 года и упомянул "требование, чтобы Россия не участвовала в деятельности, ставящей под вопрос успешность демократии".

Ранее Майк Помпео назвал "лицемерием" призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы.