В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

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В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

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Фото © Flickr/liz west

В момент инцидента в здании находилось 60 человек, которые пришли на праздничную трапезу.

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета иешивы "Торат хаим", сообщил РИА "Новости" раввин иешивы Мойше Лебель.

Он отметил, что поджог произошёл прямо перед началом главного иудейского праздника Песаха. В результате инцидента сгорело хранилище с кошерным мясом.

В момент, когда был совершён поджог, в здании находилось 60 человек, среди которых студенты, раввины и гости, пришедшие на седер — ритуальную трапезу по случаю празднования Песаха.

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