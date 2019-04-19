В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета иешивы "Торат хаим", сообщил РИА "Новости" раввин иешивы Мойше Лебель.
Он отметил, что поджог произошёл прямо перед началом главного иудейского праздника Песаха. В результате инцидента сгорело хранилище с кошерным мясом.
В момент, когда был совершён поджог, в здании находилось 60 человек, среди которых студенты, раввины и гости, пришедшие на седер — ритуальную трапезу по случаю празднования Песаха.
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