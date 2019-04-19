Путин дал поручения по тушению лесных пожаров в Забайкалье

Глава государства потребовал предпринять все меры для своевременной эвакуации людей.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отмечается, что глава государства выслушал по телефону доклад Зиничева, который рассказал о мерах, предпринимаемых для тушения пожаров. Он рассказал, что в результате в регионе пострадали 130 зданий в 12 населённых пунктах.

— При этом министр пояснил, что в настоящий момент использование авиации для тушения пожаров затруднено в связи с погодными условиями, — заявил Песков.

По его словам, уже в субботу планируется сконцентрировать все основные ресурсы в Чите для выполнения необходимых работ.

Глава государства также потребовал предпринять все меры для своевременной эвакуации людей.

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Усть-Ималка Забайкальского края из-за продолжающихся пожаров сгорело более 30 домов.