МИД Белоруссии снова резко высказался в отношении посла России

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МИД Белоруссии снова резко высказался в отношении посла России

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов 

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил посла России Михаила Бабича в попытке разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов.

В комментарии Глаза, опубликованном на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства, сказано, что российскому дипломату успешно и эффективно "удаётся оказывать негативный эффект" на отношения Москвы и Минска.

Официальный представитель МИД Белоруссии подчеркнул, что дружественные отношения двух государств в течение долгого времени безуспешно пытались разрушить внешние силы.

Ранее Глаз требовал от Бабича проявлять более уважительное отношение, посоветовав вникнуть в специфику страны пребывания.

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