У жительницы Ростовской области отобрали ребёнка из-за подлога соцработника

В Ростовской области специалиста по опеке и попечительству Семикаракорского района обвинили в служебном подлоге, в результате чего у матери ребёнка забрали и передали временному опекуну в Сургут. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

По данным следователей, в мае 2018 года соцработник составила акт, согласно которому мать оставила в больнице маленького ребёнка и не посещает его, что было ложной информацией.

— Указанный акт, а также заявление об отказе от ребёнка, которое мать вынуждена была написать под давлением со стороны обвиняемой, послужили основанием для изъятия несовершеннолетнего и передачи его временному опекуну в Сургут, — говорится в сообщении.

Как отмечается, обвиняемая дружила с потенциальным опекуном, проживающим в Сургуте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог".