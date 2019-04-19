Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского шапито

Дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского показали продолжающийся обман украинцев. Об этом в посте в "Фейсбуке" написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что украинцам может нравиться "так жить".

— Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито, — резюмировала Захарова.

Как ранее писал Лайф, в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве действующий украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет на посту президента. Его оппонент Владимир Зеленский отметил, что Порошенко украл эти годы у народа.