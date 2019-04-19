В Забайкалье из-за лесных пожаров госпитализированы восемь человек

Общее же количество людей, лишившихся жилья, приравнивается к 263, среди них 28 детей.

По меньшей мере 14 населённых пунктов, включающих города и сёла, пострадали в ходе природных пожаров в Забайкальском крае.

— По состоянию на 01:00 местного времени (19:00 мск. — Прим. Лайфа) в результате переходов степных палов возгорания возникли в восьми муниципальных образованиях, 14 населённых пунктах. Огнём уничтожено 87 жилых домов, 43 нежилых дома, 21 надворная постройка, — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в региональных властях.

По предварительным данным, восемь человек госпитализировали. Общее количество людей, которых затронул пожар, приравнивается к 263, среди них 28 детей.

Как ранее сообщал Лайф, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.