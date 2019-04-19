Вучич пообещал, что Сербия не введёт санкции против России и не вступит в НАТО

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Вучич пообещал, что Сербия не введёт санкции против России и не вступит в НАТО

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Фото: © Vucic.rs

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна, несмотря на давление извне, не будет вводить санкции против России и останется военно нейтральной.

Я хочу сохранить дружеские отношения с Россией и построить ещё более крепкие отношения с Китаем. Мы не будем вводить санкции в отношении России, как бы на нас ни давили, потому что и Россия не вводила против нас санкций, — заявил сербский лидер на массовом митинге в Белграде.

Вучич подчеркнул, что Сербия хочет самостоятельно защищать свои землю и небо и не вступать ни в какие военные блоки. Сербский президент отметил, что страна при этом хочет вступления в Евросоюз.

Ранее Вучич неоднократно заявлял о том, что население Сербии выступает против вступления страны в Североатлантический альянс.

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