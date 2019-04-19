Вучич пообещал, что Сербия не введёт санкции против России и не вступит в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна, несмотря на давление извне, не будет вводить санкции против России и останется военно нейтральной.

— Я хочу сохранить дружеские отношения с Россией и построить ещё более крепкие отношения с Китаем. Мы не будем вводить санкции в отношении России, как бы на нас ни давили, потому что и Россия не вводила против нас санкций, — заявил сербский лидер на массовом митинге в Белграде.

Miting #BudućnostSrbije završen je govorom predsednika Srbije Aleksandra Vučića uz povike okupljenih “Aco Srbine”

“Hvala vam za sve, vi zaslužujete bolju Srbiju, beskrajno hvala na svemu, mnogo vas volim”, poručio je Vučić pic.twitter.com/yl3QoluunV — VICE Srbija (@vicesrbija) 19 апреля 2019 г.

Вучич подчеркнул, что Сербия хочет самостоятельно защищать свои землю и небо и не вступать ни в какие военные блоки. Сербский президент отметил, что страна при этом хочет вступления в Евросоюз.

Ранее Вучич неоднократно заявлял о том, что население Сербии выступает против вступления страны в Североатлантический альянс.