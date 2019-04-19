Волкер признался, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил уверенность, что его страна пришла на Украину надолго. Такими мыслями он поделился в "Твиттере".

— В преддверии выборов (на Украине. — Прим. Лайфа) хотел бы в очередной раз повторить, что США здесь надолго, и мы будем поддерживать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, границы и территории которой, включая Крым, будут восстановлены в полной мере, — указывается в сообщении политика.

Как писал Лайф, ранее Волкер заявил, что США не оставят Украину, независимо от исхода предстоящих выборов лидера Незалежной.

Спецпредставитель Госдепа также объяснил, почему во втором туре выборов президента страны украинцы должны поддержать действующего главу государства Петра Порошенко.