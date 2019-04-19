Кадыров уличил Порошенко в "детском страхе" перед ним

Глава Чечни Рамзан Кадыров после дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко выразил мнение, что у действующего лидера Незалежной "большие проблемы с памятью".

Таким образом Кадыров прокомментировал высказывания Порошенко, обвинившего в ходе дебатов своего оппонента в страхе перед главой Чечни.

— Пётр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова, — написал глава Чечни в телеграм-канале.

Кадыров также напомнил украинскому лидеру, как в передаче российской стороне журналистов телеканала Life Марата Сайченко и Олега Сидякина Порошенко перед выборами в 2014 году клялся "в верности и любви" к РФ.

— Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? А почему вы столь спешно освободили по моему жёсткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и чуть ли не детский страх приписать Владимиру Зеленскому, — добавил он.

При этом Кадыров отметил, что "если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт", в то время как Порошенко распространяет сплетни.

Напомним, дебаты с участием Зеленского и Порошенко прошли 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский". В ходе них лидер Незалежной рассказал, что ему не стыдно за пять лет на президентском посту. Однако Зеленский заявил, что Порошенко украл эти годы у украинцев.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех".