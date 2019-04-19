Депутат Рады заявил, что из-за выборов украинцы заняли враждующие стороны

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Василий Нимченко заявил о том, что из-за выборов президента на Украине граждане страны стали "враждующими сторонами".

— Разделили стадион ("Олимпийский". — Прим. Лайфа). Это как карта Украины. Потому что на почве выборов у нас людей сделали враждующими сторонами, — сказал политик в эфире телеканала "112 Украина" .

Напомним, дебаты между действующим лидером страны Петром Порошенко и кандидатом на высший пост Владимиром Зеленским прошли 19 апреля на НСК "Олимпийский". На стадионе присутствовало 22 тысячи зрителей. Обо всех самых интересных событиях прошедшего мероприятия вы можете узнать из нашей текстовой трансляции.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех".