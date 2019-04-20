Порошенко рассказал о своём отношении к легализации короткоствольного оружия

Действующий президент Украины Пётр Порошенко выступил против легализации короткоствольного оружия. Соответствующее заявление лидер Незалежной сделал в эфире Общественного телевидения.

Он отметил, что на данный момент из-за военных конфликтов в Незалежной существует проблема ношения огромного количества нелегального оружия. По мнению Порошенко, это представляет угрозу для обычных граждан и легализация оружия не улучшит ситуацию.

— Риски применения оружия на улицах будут гораздо больше, а не меньше, если мы легализуем его, — добавил Порошенко.

Также президент Украины напомнил, что на сегодняшний день владение огнестрельным оружием в стране не является законным.

— Регистрация оружия должна быть усложнена. Я убеждён, что необходимо оружие с украинских улиц изымать... Моя политическая позиция чёткая: я против легализации короткоствольного оружия, завтра они легализуют автоматы, а потом что — гранаты? — подчеркнул Порошенко.

Кроме этого он заметил, что ни в одной стране мира разрешение на владение оружием "не приводит к снижению преступности".

По его мнению, легальное ношение короткоствольного оружия, наоборот, приводит к трагедиям, к примеру, таким, которые недавно произошли в США и Новой Зеландии.

— Нужно повышать уровень работы правоохранителей, и только они имеют право на применение оружия. Право на легальное насилие есть и будет только у государства, — заключил он.

Напомним, что теледебаты на Общественном телевидении начались с сообщения об угрозе теракта в студии, однако ни их модератор, ни зрители, ни Порошенко не покинули свои места.

Тем временем Владимир Зеленский, в отличие от действующего лидера Украины, отказался ехать в телестудию для продолжения дискуссии. По мнению шоумена, он всё сказал ранее на стадионе "Олимпийский". Лайф вёл онлайн-трансляцию мероприятия.