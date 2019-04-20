Три ополченца погибли в ДНР в столкновении с украинскими силовиками

Читайте также

Три ополченца погибли в ДНР в столкновении с украинскими силовиками

1

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Трое ополченцев погибли в ходе боя при попытке силовиков ВСУ проникнуть на территорию Донецкой Народной Республики.

Противник двумя диверсионно-разведывательными группами по 10–12 человек каждая предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию республики в районе населённого пункта Октябрь, — рассказал журналистам начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, потери силовиков составили "четверо убитых и пятеро раненых".

Также Безсонов выразил мнение, что накануне второго тура президентских выборов на Украине "противник не оставляет попыток обострить ситуацию на линии фронта".

Ранее Лайф писал о гибели двух ополченцев в ДНР при обстреле силовиков ВСУ.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×