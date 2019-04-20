Три ополченца погибли в ДНР в столкновении с украинскими силовиками

Трое ополченцев погибли в ходе боя при попытке силовиков ВСУ проникнуть на территорию Донецкой Народной Республики.
— Противник двумя диверсионно-разведывательными группами по 10–12 человек каждая предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию республики в районе населённого пункта Октябрь, — рассказал журналистам начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, потери силовиков составили "четверо убитых и пятеро раненых".
Также Безсонов выразил мнение, что накануне второго тура президентских выборов на Украине "противник не оставляет попыток обострить ситуацию на линии фронта".
Ранее Лайф писал о гибели двух ополченцев в ДНР при обстреле силовиков ВСУ.
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