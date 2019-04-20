В столкновениях с военными у границ сектора Газа пострадали 46 палестинцев

Не менее 46 палестинских демонстрантов пострадали во время столкновений с израильскими военными у границ сектора Газа. Об этом сообщил представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

— Пострадали (в ходе столкновений. — Прим. Лайфа) 37 мирных жителей, пять сотрудников скорой помощи и четыре журналиста, — написал он в "Твиттере".

Как писал Лайф, 30 марта 2019 года демонстранты отметили годовщину первой акции протеста в секторе Газа.