В столкновениях с военными у границ сектора Газа пострадали 46 палестинцев

Читайте также

В столкновениях с военными у границ сектора Газа пострадали 46 палестинцев

31

Фото: © Instagram/ ramyjabbar

Не менее 46 палестинских демонстрантов пострадали во время столкновений с израильскими военными у границ сектора Газа. Об этом сообщил представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Пострадали (в ходе столкновений. — Прим. Лайфа) 37 мирных жителей, пять сотрудников скорой помощи и четыре журналиста, — написал он в "Твиттере".

Как писал Лайф, 30 марта 2019 года демонстранты отметили годовщину первой акции протеста в секторе Газа.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×