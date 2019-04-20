СМИ: Полиция Украины не получала звонка о теракте в студии Общественного ТВ

В полицию Киева не поступало сообщение о возможном теракте в студии Общественного ТВ в момент нахождения там лидера Незалежной Петра Порошенко, передаёт телеканал "112 Украина".

Напомним, ранее ведущая украинских теледебатов заявила об угрозе теракта в студии, однако ни модератор, ни зрители, ни сам Порошенко не покинули её.

— Это могло быть покушение на президента, — говорила модератор Мирослава Барчук.

При этом отмечается, что для прояснения ситуации журналисты позвонили начальнику Главного управления Нацполиции города Киева Андрею Крищенко.

— Он возразил, сказал, что эта информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении телеканала "112 Украина".

Теледебаты на Общественном ТВ стартовали после встречи Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Лайф вёл онлайн-трансляцию.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех".